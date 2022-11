Heino pakt drie belangrijke punten, Alcides verliest voor de zesde keer op rij en kraker in 3A eindigt onbeslist

tweede klasse ZAC is dus niet de eerste ploeg die Batavia'90 wat afsnoept: ‘Dit zijn niet de belangrijk­ste wedstrij­den voor ons’

De ongeslagen koploper komt op bezoek en thuisclub ZAC zit niet in haar beste fase van het jonge seizoen. En dus is Batavia’90 zonder meer een enorme klus. Maar wie weet: met hard werken, weinig weggeven en compact en fel verdedigen kan er een resultaat worden gehaald? De bal is immers rond en in de voetballerij ligt altijd wel een wondertje op de loer.

