Heino ruikt aan stunt, maar Berkum bekert verder

Vitesse wordt uitgeschakeld door amateurs en in Frankrijk staat dit seizoen hoe dan ook een derdedivisionist in de cupfinale. Dergelijke stunts – ook in Engeland en Duitsland kunnen ze erover meepraten – zijn de charme van het bekertoernooi. Wedstrijden op zich, zo wil het cliché. Dus waarom zou eersteklasser Heino dan geen kans maken tegen hoofdklasser Berkum?

Het leek er op het kunstgras van Heino dinsdagavond heel even op. Het werd uiteindelijk 1-3 en daarmee deden de Zwollenaren hun plicht, maar bij een stand van 1-2 drong de thuisploeg enorm aan en hing de gelijkmaker in de lucht. Gevaarlijkste moment was een voorzet van Jesper Schokker vanaf links die rakelings voorlangs ging bij de tweede paal. Niet veel later, twee minuten voor het eindsignaal, boorde Chris van der Meulen de Sallandse hoop de grond in door na wat kap- en draaiwerk hard de 1-3 binnen te schieten.

Boarding

Voor Van der Meulen een goedmakertje. ,,Laten we maar niet over die strafschop beginnen’’, zei hij. Met een grijns, dat wel, want zijn gemiste penalty in de eerste helft had geen fatale gevolgen. Na een kwartier mocht hij de bal op de stip leggen, om vervolgens hard tegen de boarding naast de goal te schieten.

Een eerste mogelijkheid was er gisteravond voor Heino. Het rollertje van A-junior Marius Deckers was echter een prooi voor doelman Dominic van Hoof. Kort daarna kreeg Berkum-verdediger Jason Huisman een uitgelezen kans: bij de tweede paal hoefde hij een voorzet vanaf links alleen maar binnen te lopen. Dit was te veel gevraagd.

Veldoverwicht

De gasten uit Zwolle, die meestrijden om het kampioenschap in de zaterdagse hoofdklasse B, hadden voor rust een veldoverwicht. Toch deelde ook Heino speldenprikjes uit. Bijvoorbeeld Jesper Schokker, immer een garantie voor gevaar. Hij troefde op snelheid een stel verdedigers af maar zijn schot miste precisie en werd gekeerd door Van Hoof. Frank Hoolsema kreeg de bal kort daarna op een presenteerblaadje in het vijandelijke strafschopgebied, maar wist zich geen raad met deze buitenkans.

Het bleef in de eerste helft dus bij 0-1, met nog alle kans op een stunt voor Heino. Totdat Mark Bloemendaal tien minuten na rust een mokerslag uitdeelde: hij maakte van dichtbij de 0-2. De strijd leek gestreden. Dat was buiten Luc Fakkert gerekend. De negentienjarige middenvelder is dit seizoen één van de surprises van Heino en sloeg wederom toe: zijn schot in de verre hoek bracht de 1-2 op het scorebord. Een gepassioneerd slotoffensief van de thuisploeg was het gevolg, dat door toedoen van Van der Meulen onbeloond bleef.

Mentaal spelletje

Fakkert: ,,Als het was uitgedraaid op strafschoppen, hadden wij zeker kans gehad. Helaas is dat niet gelukt. Wél zijn we geslaagd in onze doelstelling: verder komen in de beker dan vorig seizoen.’’ De kwartfinale zat er echter niet in. Wel voor Berkum. Van der Meulen: ,,Heino deed het goed. Toen het 1-2 stond, werd het een mentaal spelletje. Bekerwedstrijden kunnen echt alle kanten opgaan, dat zie je vaak genoeg in de FA Cup. Gelukkig waren wij de sterkste.’’