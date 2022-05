Heino te sterk voor Dalfsen, Ruurlo houdt koploper OBW op 2-2 en Broekland-trainer Booij fungeert als vlaggenist

eerste klasse Broertjes Tuasela zien glansrol én koppositie voor CSV Apeldoorn verdwijnen na krankzinni­ge slotfase

De punten waren in de zak, de overwinning was binnen voor CSV Apeldoorn. CSV was tachtig minuten lang de betere. Tot de laatste tien minuten aanbraken. In de meer dan krankzinnige slotfase boog DTS een 2-0 achterstand om in een ongelooflijke 2-3 zege.

12:42