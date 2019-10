Heino terug aan kop na fraaie zege

Voorwaarts kreeg het gevoel opnieuw lekker mee te kunnen voetballen met de tegenstander, maar bleek opnieuw veel te naïef. In een tijdsbestek van drie minuten werden twee identieke grove fouten de ploeg van Jochem de Weerdt fataal. De eerste keer kon een korte combinatie alleen ten koste van een strafschop hersteld worden en de tweede keer scoorde Jesper Schokker in de korte hoek.

In vergelijking met de wedstrijd tegen Rohda was het grote verschil dat Heino wel blijk had van een ‘over-mijn-lijk’ mentaliteit. Het compacte en fysieke spel van Heino in combinatie met razendsnelle omschakelingen dreven Voorwaarts spreekwoordelijk tot wanhoop, hoewel de ploeg nagegeven moet worden dat ze tot het einde aan toe op zoek bleven naar in ieder geval de eretreffer. Die kwam er niet, omdat Heino zeer geconcentreerd bleef verdedigen.