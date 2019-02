Hele gezin verhuist voor carrière van Lochemer Mendonca

Vrienden­club SHE heeft bescheiden ambities

Hij is er bezig aan zijn zevende seizoen als trainer en een achtste komt er ook. Peter Rutgers, ordermanager uit Loenen, ziet perspectief bij zondagvijfdeklasser SHE uit Hall. Maar wel in de marge. ,,We moeten op termijn een gooi naar de vierde plek kunnen doen. Hoger kan niet."