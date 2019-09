Helios bezorgt Diepenveen een pijnlijke vuurdoop in 3B

Diepenveen kwam nog wel op voorsprong, maar moest in het vervolg diep buigen voor Helios, dat zondagmiddag met liefst 7-1 won op De Zunnebargh. Niet het welkom waar Diepenveen op gehoopt had in de derde klasse.

De vuurdoop in de derde klasse mondde voor Diepenveen uit in grote teleurstelling. Helios, dat op bezoek kwam en vorig seizoen zesde eindigde, was gistermiddag in het eerste duel van het seizoen veel te sterk voor de ploeg van trainer Martin Dollenkamp: 1-7. Een pijnlijke start dus, voor het gepromoveerde Diepenveen.

,,Het verschil was enorm, maar wij moeten ons vasthouden aan het eerste halfuur", concludeerde Dollenkamp. Hij zag zijn ploeg goed en fel openen, hetgeen na een half uur resulteerde in de openingstreffer van Jeffrey Blanken. ,,We kunnen alles daarna beter vergeten. Want toen Helios eenmaal op gelijke hoogte kwam, zag je dat de gaten op het middenveld een stuk groter werden en dat zij een stuk meer inhoud hebben."

Dollenkamp doelt op het laatste kwartier van de eerste helft, waarin Helios drie keer scoorde. Daardoor gingen de bezoekers met een 1-3 voorsprong de rust in. Glenn Albers, Bjorn Duteweert en Djeremy Waslander tekenden voor de ommekeer.

Omdraaien

Niet onterecht, vond Helios-trainer Harry Decheiver: ,,Wij speelden in de eerste helft uitstekend. De 1-0 was tegen de verhouding in, maar gelukkig konden we dit voor rust omdraaien. Je zag wel dat Diepenveen, zeker in de eerste twintig minuten, heel goed begon. Ze waren enthousiast, energiek en fel. Er zit veel fysieke kracht in die ploeg."

In de tweede helft liep Helios definitief uit, via goals van Albers, Duteweert, Ijen Bruinsma en Waslander. En er zaten een paar schitterende goals bij, na aanvallen die fantastisch werden uitgespeeld. ,,We speelden echt uitstekend en ik ben dan ook meer dan tevreden over het eindresultaat", vervolgde de goedgeluimde Decheiver. ,,Ik vind het verder nog lastig om in te schatten wat onze doelstelling zou moeten zijn, maar gezien het feit dat we vorig seizoen als zesde eindigden, hoop ik dit seizoen op top vijf en misschien wel wat meer. We zullen echter eerst wat meer te weten moeten komen over onze tegenstanders. Dit zal voor Diepenveen ook zo zijn."

Verslapping