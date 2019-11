Helios gaat verder als zaterdagclub

De roep om verder te gaan op de zaterdag leefde ook al enige tijd binnen de spelersgroep van de Deventer club. Helios, de huidige nummer twee van 3B op zondag, moet in het nieuwe seizoen wel onderaan beginnen en stroomt in de vierde klasse in.

Nu spelen we boven in de derde klasse, maar op zaterdag starten we in de vierde klasse

Volgens Helios-voorzitter Gerard Kok speelt de roep om zaterdagvoetbal al langer. ,,Er werd tijdens de ledenvergadering van vorig jaar al over gesproken. Dit is dus geen plotselinge beslissing”, geeft hij aan. ,,Ik heb de maanden na die vergadering mijn oren opengehouden. Een aantal jongens van de selectie liet mij weten dat het leeft. Een drietal weken geleden heb ik daarom met de spelersraad gesproken. Van het hele eerste elftal is er slechts eentje die echt twijfelt. Nu spelen we namelijk boven in de derde klasse, maar op zaterdag starten we in de vierde klasse.”