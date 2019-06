Helios stopt na één seizoen al met zaterdagteam

De restanten van het team worden samengevoegd met het tweede team van Helios op de zaterdag. Volgens trainer Erik Bras heeft het zowel te maken met de prestaties van afgelopen seizoen als met de beschikbare spelers voor komend seizoen: ,,Ik heb te veel studenten in het team, zij kunnen weinig trainen. Hierdoor komen we conditioneel, technisch en tactisch tekort in deze klasse. Ook stoppen er liefst elf spelers vanwege werk en studie.”

Richard Achtereekte, bestuurslid algemene zaken van Helios, onderschrijft de reactie van Bras. ,,We komen tekort voor de standaardklasse. We hebben de keuze voorgelegd aan de spelers en met de prestaties van afgelopen seizoen in het achterhoofd, hebben zij besloten in de reserveklasse te spelen.”