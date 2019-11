Helios verslaat Activia in ‘Battle of the Eagles’

Het verschil op de ranglijst tussen de twee ploegen kon niet meteen worden gespiegeld aan het spel op het veld. De eerste twintig minuten leek het spel in evenwicht en had Activia zelfs de meeste kansen, maar het was uiteindelijk Helios-speler Bjorn Duteweert die de bezoekers op schitterende wijze op voorsprong zette.

Na rust creëerden beide ploegen weinig kansen. Via een penalty gooiden de Deventenaren uiteindelijk het slot op de wedstrijd. De meningen over deze strafschop waren echter zeer uiteenlopend.

‘We hebben geluk gehad met de penalty, het was een fifty-fifty kans en gelukkig geeft de scheids hem. Spijtig voor de tegenstander, maar we kunnen de punten hard gebruiken.’ vertelde doelpuntenmaker Bloemsma na de wedstrijd. Resit Schuurman vond het geen terechte beslissing. ‘Ik hoorde van de jongens dat hij gewoon de bal speelde, en dat hij daarna pas tegen iemand aan viel. De tegenstander ging wel erg makkelijk liggen.’ De teleurstelling was dan ook zichtbaar. ‘We stonden verdedigend erg sterk, alleen we hadden die twee goals niet mogen laten gebeuren. We hebben de punten erg hard nodig, hier viel vandaag meer te halen.’