Helwich Machielsen van Blauw Wit'66 is voetbaltrainer bij toeval

Kriebelen

In 2016 stapte hij binnen bij Kloosterhaar en eindigde in het eerste seizoen met de derdeklasser in de middenmoot. ,,We hadden een aardige selectie, ons doel was vijfde worden. Door een slechte laatste maand haalden we dat niet, de zevende plek was te laag. Enkele spelers vertrokken of stopten en daarmee werd de spoeling dun. Ik haalde vier jeugdspelers naar de selectie en moest ons verwachtingspatroon afremmen: niet degraderen was het hoogst haalbare."