Henri van Beek blijft aan als voorzitter WHC

Van Beek stapte vorig jaar augustus weer in - hij was eerder al 23 jaar voorzitter - toen de club te maken kreeg met bonje in het bestuur en vrijwilligers die opstapten. Het was de bedoeling dat hij de club tijdelijk zou runnen tot er een opvolger klaarstond. Die kandidaat kwam echter niet. Van Beek heeft zich daarom bereid verklaard toch aan te blijven en die geste werd door de leden gewaardeerd. Hij wil niet te hoog van de toren blazen. ,,We gaan eerst zorgen dat de basis straks weer goed is”, aldus Van Beek.