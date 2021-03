Herintreder Noordman wil bij Go Ahead Kampen weer eerste keus worden

SPELERSCARROUSEL Ambitieus Turkse Kracht uit Deventer verwelkomt kwartet nieuwelin­gen

2 maart Turkse Kracht wil volgend seizoen hoge ogen gooien in derde klasse. Dat het menens is bij de club van de Deventer Rielerenk blijkt uit de komst van een kwartet voetballers. Meest in het oog springende naam is die van Huseyin Güveli, die overkomt van het Apeldoornse Columbia.