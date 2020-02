Hermen Dam vierde nieuweling voor VV Berkum

Dam is benieuwd of hij een hoger niveau aankan, bovendien is hij recentelijk verhuisd naar Zwolle. ,,Ik heb vaak tegen Berkum gespeeld, dus dat is een win-winsituatie.” In Hardenberg was Dam vanaf de jeugd een middenvelder, pas op latere leeftijd belandde hij in het hart van de verdediging. De poort naar het eerste elftal bleef altijd gesloten door het hoge niveau van de hoofdmacht.