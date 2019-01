HéScheids: Dansende doelman, bijzondere overtreding en Lamprou-moment

MSC verliest van giftiger DEM

20 januari Wie leest dat DEM Beverwijk-MSC zondag geëindigd is in 3-0, denkt aan een duidelijke nederlaag van de Meppelers. Maar dat is volgens trainer Berry Zandink, allesbehalve de werkelijkheid. ,,Als je kijkt naar het aantal kansen was dat redelijk in evenwicht. Alleen DEM is volwassener, slimmer en wat giftiger dan wij. Dat heeft het verschil gemaakt.”