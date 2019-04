HéScheids: Derbydroom, scorende goalie en heerlijk hakje

Déjà vu voor Flevo Boys na ‘spookgoal’ Rorije

6:00 Soms gaan de gesprekken na afloop maar over één split second van een wedstrijdmoment. De kwartfinale in de beker tussen Flevo Boys en Hoogeveen (2-0) is er zo één, met de openingsgoal van invaller Timon Rorije als trending topic.