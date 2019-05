HéScheids: Discutabele rode kaart en onsportieve treffer

Alcides verspeelt kans in periode in slecht duel tegen Be Quick 1887

12 mei Alcides haalde tegen Be Quick 1887 uit Groningen zondag totaal niet het gewende niveau (2-5). Voor de mannen van Wilko Niemer was het de eerste verliespartij in zes wedstrijden, maar wel eentje waarmee de derde periode vaarwel gezegd kon worden.