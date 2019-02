#HéScheids: Kelderklasse-opkomst en penalty in allerlaatste seconde

VideoDe scheidsrechter heeft er nog wel zin in, maar de spelers van Kuinre en Willemsoord komen het veld op zoals kelderklasseteams dat doen: zonder structuur. Verder dit voetbalweekeinde: VVOG scoort in recordtijd twee keer en ASC’62 krijgt in de allerlaatste seconde dé kans op de winst.