HéScheids: Pijnlijke botsingen en VVOG gek van vreugde

CSV Apeldoorn geeft in blessure­tijd twee punten prijs

28 oktober Een enorm zure puntendeling voor CSV Apeldoorn. Lange tijd leek het een mooie middag te worden, want de derde zege op rij zat namelijk in de zak. Een doelpunt van Steven van Es vlak na rust leek de beslissende treffer te zijn, maar in de 92ste minuut kopte SVZW-invaller Nick Koopmans de 1-1 tegen de touwen.