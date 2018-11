HéScheids: Schlemielige eigen goals, fenomenale vrije trappen en potje knokken

Samenwer­king Ratti/Socii leidt nog niet tot resultaat

25 november Toen trainer Ronnie Baten van Ratti/Socii na afloop nog even een praatje wilde houden in de kleedkamer, was het zoeken naar Kevin Esselink. De aanvaller van de combiclub was ondanks de kou nog op het veld. Uiteindelijk wist de coach zijn doelpuntenmaker te traceren. Hij liep met de hoekvlaggen onder zijn arm. ‘Eerst de materialen opruimen voordat we gaan praten’, moet Esselink gedacht hebben. Er werd niet moeilijk over gedaan. De sfeer was goed, ondanks de 2-4 thuisnederlaag tegen Basteom.