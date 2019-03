HéScheids: Scorende keeper, schiettent en flinke misser

video Helios betaalt dure prijs voor het achteruit lopen

10 maart Lange tijd was Helios tijdens het topduel in de derde klasse B tegen Lochem de beter voetballende ploeg. De formatie van coach Marco Wilmink paste zich met snel combinatievoetbal het best aan de barre omstandigheden aan. Na een 2-1 voorsprong ging de ploeg echter achteruit lopen en riep daarmee onbedoeld de problemen over zich af. Lochem nam het initiatief over, ging plotsklaps veel beter voetballen en boekte een belangrijke zege, waarop het een uur lang absoluut geen uitzicht had: 2-4.