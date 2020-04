HéScheids: stem! Dit zijn de tien hoogtepunten uit de tweede seizoenhelft amateurvoetbal

Veel clubs balen; voetbalont­kno­ping in de kiem gesmoord

13:17 Met het definitief stilleggen van het amateurvoetbal eindigt het seizoen voor koplopers in een totale anticlimax, want ze kunnen geen kampioen worden. Staartclubs kunnen opgelucht ademhalen, want ze zijn verzekerd van klassenbehoud. We maken een rondgang langs clubs die uitzicht hadden op een spannend slot van de competitie.