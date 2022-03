Het alter ego van ‘Meester Jop’ is clubtopscorer van Rood-Wit’58

Pas sinds dit seizoen is Jop van Eijden de onbetwiste nummer één in de spits bij Rood-Wit’58. Al had het niet veel gescheeld of hij had in het tweede gespeeld. ,,Aan het begin van het seizoen heb ik gevraagd of ik in het tweede mocht voetballen omdat ik te weinig perspectief zag. Maar de trainer zei mij nodig te hebben in 1, dus dat feestje ging niet door.” Dat hij nu onomstreden is, heeft hemzelf ook wel verbaast. ,,Het is denk ik een combinatie van doorzettingsvermogen en leergierigheid.’’