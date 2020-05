Het belang van de dorpsclub komt pas in deze tijden aan het licht

Promotie Columbia naar eerste klasse geen verrassing, maar wel ‘heel lekker’

26 mei Natuurlijk, er werd aan de Winkewijert in Apeldoorn al wel een klein beetje rekening mee gehouden, maar dinsdag kwam alsnog het bevrijdende telefoontje van de KNVB: Columbia speelt volgend voetbalseizoen in de eerste klasse. ,,Zonder arrogant te zijn: we waren de tweede klasse ook wel een beetje ontgroeid”, reageert de blije trainer Willem Mulderij.