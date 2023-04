Het dodespelmoment (en rood) worden Flevo Boys in Genemuiden fataal

Derde klasse Bij de kersverse en ongeslagen kampioen FC Zutphen maken ze zich totaal geen zorgen over de stap hogerop

Ondanks dat de kersverse en ongeslagen kampioen FC Zutphen een flinke uitdaging wacht in de tweede klasse, lijkt de formatie van trainer Mark Horsman zich totaal geen zorgen te maken over de stap hogerop. Het is namelijk glashelder wat de oefenmeester wil.