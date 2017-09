'Het eerste kan ook vriendenteam zijn'

Lemelerveld werd afgelopen seizoen kampioen in 3B. Huidig en toenmalig trainer Richard Smit wist in april nog niet of hij blij zou moeten zijn met de titel. ,,Promoveren zou fantastisch zijn, maar dan moet er wel wat achter zitten."

Een selectie van dertig man voor het eerste en tweede vond hij te smal om succesvol te kunnen zijn. ,,Gelukkig is onze selectie wat breder geworden", zegt hij nu. ,,Ik heb 17 man voor het eerste, vorig seizoen waren dat er 15. Daarnaast heb ik het idee dat we er in de breedte sterker op zijn geworden."

Ongeschreven wet

Geen enkele speler is ouder dan 25, het is een ongeschreven wet dat spelers na hun 25e afzakken naar een vriendenteam. ,,Dat kan ook het eerste zijn natuurlijk. Ik heb het idee dat deze groep weleens wat langer bij elkaar kan gaan blijven." Een beroep doen op cracks van weleer, mocht de nood aan de man komen, wijst hij van de hand. ,,Deze groep moet het doen."

Het eerste duel in 2L, thuis tegen Zuidwolde, leverde een mispeer op: 3-0 verlies. ,,Zo'n wedstrijd zit er altijd een keer tussen. Toch denk ik dat we ons prima kunnen handhaven in deze klasse. In Noord, waarin we nu spelen, ligt het niveau voetbaltechnisch een stukje lager dan in Oost. Daar liggen voor ons de kansen."

Weemoed

In zijn stem klinkt weemoed als hij terugdenkt aan de derde klasse. ,,Met clubs als Wijhe, Overwetering en Heeten hadden we mooie derby's. Er zit wat dat betreft minder jus in onze huidige klasse."

Na het bezoek uit Zuidwolde volgt zondag de reis naar Noordwolde. Smit wil bij Olyphia punten ophalen. ,,Ik ken de tegenstanders in deze klasse, op Dedemsvaart en Heerde na, niet of amper. We gaan gewoon uit van onze eigen kracht. Het voetbaltechnische aspect moet de doorslag geven. De bal over de grond rondspelen, dan moeten wij daar de baas zijn."