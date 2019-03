Het glas is halfvol voor Nunspeet na remise tegen DZC'68

Wederom ‘late’ nederlaag voor AGOVV

18:14 Een bonuspunt leek in de maak voor AGOVV, maar het mocht niet zo zijn. Lange tijd stond het tegen nummer vier CJVV 1-1, maar het is bijna traditiegetrouw te noemen dat de Blauwen dit seizoen in de laatste tien minuten een tegengoal krijgen. Acht minuten voor het einde produceerden de gasten de winnende 1-2.