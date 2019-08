Het hart van De Hoven klopt weer na sportieve dood

De boodschap op de vernieuwde website van De Hoven is helder: 'Respect voor het verleden, vizier op de toekomst!', valt er te lezen. Een credo dat o zo toepasselijk is voor de zondagvijfdeklasser uit Zutphen. De roemruchte jaren zeventig behoren immers al lang en breed tot het verleden. Net als het meest recente seizoen, dat allesbehalve rooskleurig verliep.

Trappelen

Bij De Hoven is de blik, aan de vooravond van de officiële start, gericht op een nieuw seizoen. En daar wordt reikhalzend naar uitgekeken. ,,Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen. Ik kan niet wachten", staat ook De Hoven-speler Dennis Oplaat te trappelen.

Zoals bij het gros van de regionale voetbalclubs is de voorbereiding op het nieuwe seizoen er bij De Hoven ook een van nieuw elan. Behalve een nieuwe website is er een nieuw logo, zijn er nieuwe shirts en is er een nieuwe hoofdsponsor. Oplaat lijkt indirect verantwoordelijk voor de spreekwoordelijke frisse wind die over het sportpark aan de Molenweg waait. Al moest de club daarvoor, op sportief vlak, eerst door een diep dal.

Kommer en kwel

Het seizoen 2018/19 is er immers een van kommer en kwel. Zo kan De Hoven tegen Wolfersveen geen elftal op de been brengen. Het duel wordt afgezegd, met puntenaftrek tot gevolg. In de kelder van het zondagvoetbal eindigde De Hoven uiteindelijk op de laatste trede, met één schamel punt. ,,En als je in de winter, in de stromende regen, met 10-0 op de kloten krijgt, heb je niet echt plezier meer in voetbal."

Er moest wat veranderen, vond Oplaat dan ook. Ook omdat het nog maar de vraag was of De Hoven dit seizoen met een eerste elftal aan de competitie zou kunnen beginnen. De 25-jarige verdediger van de club zocht de oplossing dicht bij huis. Spelers met De Hoven-roots, die waren uitgevlogen naar andere verenigingen, werden benaderd voor een terugkeer.

Nu of nooit

,,In de kroeg heb je het er weleens over met elkaar, maar dan heb je allemaal een biertje op. Het kwam nooit eerder tot serieuze daden. Alle nieuwe spelers hebben weleens gezegd dat ze terug wilden komen naar De Hoven. Maar waarom zouden ze wachten als er volgend jaar misschien geen eerste elftal meer is? Het was nu of nooit."

Tom Klein Kranenberg (Vorden), Kiefer Duits, Kylion Stelder (allebei Warnsveldse Boys), Jesse Stoel (Brummen), Jordy Tempelman en Jillert van Berkel (allebei Be Quick Zutphen): allemaal hapten ze toe. Dat had een positief effect op de hele vereniging.

Oplaat: ,,Door de verhalen over spelers die terug zouden komen, keerden ook andere, oudere en jongere, spelers terug. De oudere spelers gaan in het derde spelen en we hebben jongens die in het tweede gaan voetballen."

Het leeft

,,Je voelt echt dat het leeft in het dorp", vertelt Oplaat. ,,En dit gaat niet alleen om het eerste. Het is goed voor de hele club. Maar dat het zo groot zou worden, had ik niet verwacht. Ik wilde gewoon lekker met mijn vrienden gaan voetballen en het plezier terugkrijgen."