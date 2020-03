Het is wennen aan selfpass en tijdstraf bij voetbalexperiment

Het verkeert nog in de proeftuinfase, maar een toekomst van de voetballerij met selfpass (indribbel) lijkt nabij. Via experimenten met nieuwe spelregels wordt in Flevoland nadrukkelijk aan de conservatieve voetbalboom geschud. Maken de selfpass, de tijdstraf, doorwisselen en zuivere speeltijd het voetbalspel aantrekkelijker? Na de try-out bij Flevo Boys - Swift'64 zijn de meningen verdeeld.