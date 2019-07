Het nieuwe leven van vrijetrappenkoning Jop van der Linden

Voetbal

,,Met geen enkele club in de omgeving heb ik iets, behalve met Columbia. Daar ben ik als klein mannetje begonnen. Een paar jongens met wie ik vroeger heb gevoetbald, spelen nu nog in het eerste. Eén van hen is zelfs en goede vriend van me: Stefan Derksen. Nee, ik heb er niet lang over na hoeven denken toen ze me vroegen om terug te komen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat bevallen, ik ga toch zes niveaus lager spelen. Dat is een behoorlijke stap. Hopelijk kan ik wennen aan het niveau. Ik moet er niet te veel in meegaan, haha. De beleving in het amateurvoetbal is anders, daar moet ik me maar op aanpassen. Iedereen heeft een baan en voetbalt daarbij. Bij mij was dat altijd andersom. Dat leven ga ik nu ook in.”