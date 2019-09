Het seizoen van de waarheid voor Rohda Raalte: ‘Dit jaar moet het gebeuren’

Het ‘huwelijk’ tussen Rohda Raalte en Frank Tempelman gaat het vijfde seizoen in, maar is nog steeds zo fris als pas gemaaid gras in het voorjaar. Wie mocht denken dat er scheurtjes in de samenwerking tussen club en trainer zijn ontstaan na verschillende teleurstellende seizoensafsluitingen, komt bedrogen uit. De tevredenheid met elkaar is als een warme deken voor beide partijen. Maar ook de houdbaarheid van deze relatie kent zijn grenzen. Het seizoen van de waarheid staat voor de deur en dit jaar zijn de voorwaarden beter dan ooit. Het kampioenschap in de eerste klasse moet daar het gevolg van zijn.