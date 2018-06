Het seizoen van SC Lutten eindigt in mineur

De wedstrijd was nog geen minuut onderweg toen Jouke Bosma namens The Knickerbockers de 0-1 op het scorebord zette. Even later werd de 0-2 afgekeurd wegens buitenspel. Na iets minder dan een kwartier spelen bracht Roy Strijker de stand namens SC Lutten gelijk. De rest van de eerste helft ging het spel gelijk op met kansen voor beide ploegen.