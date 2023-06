Het succes van Hierden zit 'm in de kracht van het team: ‘Wij zijn een van de fitste ploegen’

Nacompetitie Wijhe komt tekort voor de tweede klasse en moet zijn meerdere erkennen in Lemeler­veld

Voor Lemelerveld stond in Wijhe hun plaats in de tweede klasse op het spel. De thuisploeg mocht, na een knotsgek seizoen in 3D, zijn geluk beproeven in de nacompetitie. Het bleef echter bij één duel: een taai Lemelerveld won met 0-3.