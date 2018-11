Het veld van BAS is ‘versierd’ met shirt van Swift

Het verhaal begon drie jaar geleden, toen bij Swift’64 een kunstgrasveld werd aangelegd. De man die betrokken was bij de uitvoering van dat project was - het kan haast niet mooier - Huib van Os, de huidige voorzitter van BAS. ,,BAS en Swift liggen elkaar hartstikke goed en dan wil je weleens een geintje uithalen met elkaar. Omdat ik bij de aanleg van het kunstgrasveld van Swift betrokken was, kwam bij mij het idee naar boven om er een BAS-shirt onder te leggen”, aldus Van Os.

Uitvoerder

Toen de gemeente Dronten CSC Sport - aanlegger van sportvelden - aanwees om het nieuwe kunstgrasveld bij BAS neer te leggen, werd Ten Cate als uitvoerder op het project gezet. Met het veelgehoorde verhaal van Van Os in zijn achterhoofd, gingen de radertjes in het hoofd van Ten Cate op volle toeren draaien. ,,Ik wilde in eerste instantie niks doen, maar ik kon het toch niet laten. Dit was dé kans om wat terug te doen na het verhaal van Huib.” En dus, toen het nieuwe kunstgrasveld van BAS bijna klaar was, legde Ten Cate een Swift’64-shirt onder de middenstip. ,,Dit was leuk om te doen. Het is een lolletje op een nette manier en dat hoort toch bij de gezonde rivaliteit.”