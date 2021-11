Het wil niet vlotten met Berkum op vreemde bodem

tweede klasse Van de ijskast naar de koelkast: asv Dronten is terug na zege op Batavia’90

Het is er voor asv Dronten eentje van aanhaken of afhaken, weer naar boven kijken of voetballen in de grijze middenmoot. In beide gevallen wordt het optie één, want koploper Batavia’90 wordt op een nederlaag getrakteerd: 2-1.

21 november