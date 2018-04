Heuvelman en Uuldriks weg bij Staphorst

Storica weet niet te stunten tegen ’t Harde

31 maart Ook in het achttiende duel van deze competitie wist Storica geen punten te pakken. Ondanks een goede wedstrijd tegen de subtopper werd er met 0-3 verloren. Toch zat er best een stunt in. Storica zette een muur neer waar ’t Harde maar moeilijk doorheen kon komen. Aanvallend gezien kreeg het ook kansen. De afwerking liet daarbij wel te wensen over.