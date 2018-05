HFC Storica en Ulu Spor gaan samenwerken

“Als je als voetbalvereniging je jeugdafdeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid niet goed vormgeeft, is het hier moeilijk te overleven.” En dus is het tijd voor verandering: HFC Storica en Ulu Spor willen samenwerken.

Storica had Chris Smit benaderd om te inventariseren waar de club nog mogelijkheden had. ,,We hebben het financieel niet makkelijk, en gezien de prestaties van het eerste wordt het komend jaar al lastig om een team rond te krijgen”, legt Storica-voorzitter Freddy Jansen uit. ,,Het was dus voor ons noodzaak iets te gaan doen.” Smit, die eerder onder meer verantwoordelijk was voor de verhuizing van CSV, kwam tot de conclusie dat er op korte termijn verandering nodig was, vooral op het gebied van de jeugd en maatschappelijke betrokkenheid. In januari zaten de besturen voor het eerst bij elkaar.

Maandagavond hielden beide clubs een speciale ALV, waarin de besturen de plannen aan hun leden voorlegden. ,,We zitten tussen twee mooie wijken, Holtenbroek en de AA-Landen, onze clubhuizen zijn beschikbaar voor kinder- en buitenschoolse opvang en andere projecten”, denkt Jansen.

De leden van beide clubs waren unaniem voor dit voorstel. ,,De buitenwacht zoekt misschien naar verschillen”, zei Erman Schuurman, voorzitter van Ulu Spor na afloop. “Maar bij ons is de bal net zo rond. Bij beide clubs lopen mensen rond met hart voor de club, en iedereen kent elkaar. We trainen op dezelfde accommodatie en wonen in veel gevallen bij elkaar in de straat.” Hij hoopt dat de samenwerking leidt tot meer nieuwe leden. ,,In Zwolle zijn op dit moment vijftien clubs, dus de druk is groot. Samen staan we daarin sterker.''