HFC Storica komend seizoen niet in vierde klasse

HFC Storica eindigde de afgelopen twee seizoenen als laatste in de vierde klasse C. De bewoners van sportpark Het Hoge Laar bleven afgelopen seizoen puntloos en ze kregen 193 doelpunten tegen. ,,Vijf, zes spelers zijn daarna vertrokken naar andere clubs en met de laatste twee seizoenen in het achterhoofd hebben we besloten om komend seizoen de uitdaging in de vierde klasse niet aan te gaan", zegt voorzitter Freddy Jansen. HFC Storica was bij de voorlopige indeling wel ingedeeld in de vierde klasse D.

De Zwolse club heeft het eerste elftal nu ingeschreven als tweede team in de vijfde reserve klasse. Daarnaast heeft de club nog twee lagere seniorenteams in competitie. ,,We gaan ons nu richten op de samenwerking met Ulu Spor. We zijn daarover in gesprek met de gemeente en Sport Service. En we willen nog in gesprek met de wijkbewoners over het sociale aspect", aldus Jansen.