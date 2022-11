HHC blijft in de race, Staphorst stelt teleur en Berkum op weg naar boven

HHC Hardenberg heeft tegen Kozakken Boys de derde overwinning op rij geboekt. Een eigen goal in de slotfase was het winnende doelpunt. Berkum won ook, waardoor het uit de gevarenzone klimt. Staphorst beleefde een mindere dag, want zij kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen hekkensluit Excelsior’31. Dit en nog veel meer in onderstaand overzicht, dat voortdurend wordt aangevuld.

Tweede divisie

HHC pakte op De Boshoek pas in de voorlaatste minuut de winst op Kozakken Boys. Het werd 2-1 door een eigen doelpunt van de bezoekers. Na ruim twintig minuten kwam de thuisclub op 1-0 door een treffer van Matthijs Hardijk. Na de thee kwamen de gasten uit Werkendam langszij via een penalty. Lowie van Zundert verzilverde de strafschop en scoorde daarna nog een keer maar wel in het verkeerde doel. Dankzij de late goal en moeizame winst blijft HHC meedoen in de titelstrijd.

HHC Hardenberg - Kozakken Boys 2-1 (1-0). 23. Matthijs Hardijk 1-0, 62. Lowie van Zundert 1-1 (strafschop), 89. Van Zundert (e.d.) 2-1.

Zaterdag

Derde divisie

Staphorst heeft verzuimd om een kleine buffer op te bouwen ten opzichte van de degradatiezone. Tegen hekkensluiter Excelsior’31 kwam de ploeg van Karlo Meppelink niet verder dan 0-0. De kwaliteitsarme wedstrijd werd pas na rust enigszins het aanzien waard. Staphorst drukte en zag zowel voor als na rust een goal afgekeurd worden. In de laatste tien minuten voorkwam doelman Jorick Maats met twee geweldige reddingen dat de ploeg uit Rijssen de drie punten mee naar Twente nam.

Staphorst-Excelsior’31 0-0.

Het noodlijdende Urk heeft de wedstrijd tegen topploeg GVVV nipt met 2-3 verloren. De thuisploeg begon getergd tegen de nummer twee. Met een stormachtig offensief werd GVVV met de kont tegen de eigen doel gedrukt. Meer dan een afgekeurde goal van Hessel Snoek en twee kansen voor Klaas Romkes leverde het echter niet op. Uit de allereerste gevaarlijke tegenaanval scoorde GVVV speler Genrich Sillé de 0-1. Geschrokken van deze nieuwe tegenslag werd Urk alleen vlak voor rust weer gevaarlijk via (opnieuw) Romkes. In de tweede helft speelde Urk onzorgvuldig. Toch kreeg de ploeg na de snelle 0-2 van Mats Grotenbreg de wedstrijd weer op spanning. Klaas Romkes maakte de aansluitingstreffer, maar een eigen goal van Riekelt Jan Brands bracht de marge weer op twee. In de slotfase maakte invaller Andreas Gnodde de 2-3. De gelijkmaker wilde niet meer vallen op De Vormt. Trainer Gert Jan Karsten noemde de nederlaag onnodig. ,,We speelden een uitstekende eerste helft, maar vielen na rust wat terug. We maakten opnieuw de kansen niet af en dat brak ons weer op. Een gelijkspel tegen deze absolute kampioenskandidaat was zeker op z’n plaats geweest.”

Urk - GVVV 2-3 (0-1). 13. Genrich Sillé 0-1, 55. Mats Grotenbreg 0-2, 57. Klaas Romkes 1-2, 83. Riekelt Jan Brands (eigen doelpunt) 1-3, 87. Andreas Gnodde 2-3.

Vierde divisie B

Na een slechte seizoensstart heeft Berkum de smaak volledig te pakken. Tegen Huizen werd de vierde zege geboekt in de laatste vijf wedstrijden: 0-2. Trainer Arno Hoekstra is dan ook een tevreden man. ,,In de eerste helft waren we oppermachtig. Het was niet vreemd geweest als we drie of vier doelpunten hadden gemaakt in plaats van één. Na rust had Huizen iets meer balbezit, maar zijn we niet echt in de problemen geweest.” Door de goede reeks sluipt Berkum weg uit de gevarenzone.

Huizen - Berkum 0-2 (0-1). 12. Martijn Brakke 0-1, 80. Mike van Ekeren 0-2.

d’Olde Veste’54 is er in de vierde divisie niet in geslaagd om koploper Eemdijk te verrassen. In Steenwijk eindigde het treffen in 3-5. De bezoekers gingen efficiënter om met de kansen en liepen voor rust al uit naar 0-3. Olde Veste trof twee keer de paal en dat deed het ook na rust. Bij een 1-5 achterstand maakten Niels ten Veen en Jason Huisman in de slotfase de stand iets draaglijker. Volgende week gaat de hekkensluiter op bezoek bij de nummer voorlaatst, SDV Barneveld.

d’Olde Veste’54 - Eemdijk 3-5 (0-3). 25. Nsingi 0-1, 35. Van den Dikkenberg 0-2, 42. Bouw 0-3, 48. Van den Dikkenberg 0-4, 50. Jeffrey Dijkstra 1-4 (penalty), 75. Bouw 1-5, 83. Niels ten Veen 2-5, 86. Jason Huisman 3-5.

Eerste klasse E

Dronten speelt een aantal duels op rij tegen fysiek sterke ploegen. Epe is daar eentje van. De boodschap van Dronten-trainer Patrick Posthuma was daarom duidelijk: ,,Probeer om voetballend gezien tot oplossingen te komen. Van achteruit dus verzorgd opbouwen en er op letten dat je bij balverlies geen counter tegen krijgt. De jongens hebben gewoon heel goed gespeeld en dik verdiend gewonnen.” Zeker 75 minuten dicteert Dronten het spel. Voor rust scoort Timmer. Na rust scoort Meulens. Eindstand 0-2.

Epe – Dronten 0-2 (0-1). 37. Martijn Timmer 0-1, 62. Rihairo Meulens 0-2.

Na de dikke nederlaag van vorige week, was deze 1-4 zege écht iets wat Go Ahead Kampen nodig had. Trainer Erwin Brem: ,,Voor de spelers, de staf maar gewoon voor de hele vereniging waren deze drie punten hard nodig.” De basis voor de 1-4 zege op Hulzense Boys legt de ploeg in de eerste helft. Brem: ,,Dankzij goed veldspel stond het 0-3. Na rust speelde Hulzense Boys heel opportunistisch, met veel lange ballen. Dan moet je die eerste tien minuten even overleven en dat hebben we gedaan.”

Hulzense Boys – Go Ahead Kampen 1-4 (0-3). 22. Dennis van der Wal 0-1, 30. Wilbert Wessels 0-2, 37. Nico Veldman 0-3, 70. Brian Hellendoorn 0-4, 90. Menno Kamphuis 1-4. Rode kaart: 85. Casper van der Veen (Hulzense Boys, overtreding).

Geen kans weggegeven, zelf wat pech gehad in de afronding. Het duel tussen KHC en Quick’20 om de koppositie in 1E, blijft steken op 0-0. Volgens KHC-trainer Kenan Durmusoglu had zijn ploeg hier toch moeten winnen. ,,Ik heb een mooie wedstrijd gezien met twee goede teams die veel strijd hebben geleverd. Wij hebben tot twee keer toe de lat geraakt en aan het begin van het duel gelijk al een hele grote kans gehad. Maar die bal wilde er niet in.” KHC blijft ongeslagen en heeft tot nu toe slechts twee tegengoals geïncasseerd.

KHC – Quick’20 0-0 (0-0).

Berusting bij Bram Freie, de trainer van SVI. Ondanks dat in de laatste minuut de gelijkmaker van Dani van der Steege (1-1) wordt afgekeurd, kan en moet de trainer leven met het 0-1 verlies tegen DZOH. ,,Over de hele wedstrijd genomen hadden zij er ook gewoon meer recht op.” Beide teams leggen volgens Freie geen beste wedstrijd op de mat. Zijn eigen ploeg SVI gaat achterin al vrij snel één op één spelen. Freie: ,,Na die 0-1 hebben we er een spits bij gezet en zijn sneller naar voren gaan voetballen. Maar ook dat mocht niet meer baten.”

SVI – DZOH 0-1 (0-0). 53. Tom Hiemstra 0-1.

Op eigen veld speelt DOS Kampen met 1-1 gelijk tegen SVZW. Trainer Johan Pitstra kan daar prima mee leven. ,,SVZW is gewoon een sterke ploeg en wij hebben echt goed tegen ze gespeeld.” Tien minuten voor rust opende Job ter Burg de score voor DOS, waarna SVZW na rust dankzij een afstandsschot van Bas ter Hogt al vlot langszij kwam. Pitstra: ,,Té vlot als je het mij vraagt. Maar in het resterende deel hebben de jongens veel strijd geleverd. Voetballend gezien wil je als trainer misschien wel meer, maar over werklust heb ik echt niks te klagen.”

DOS Kampen – SVZW 1-1 (1-0). 35. Job ter Burg 1-0, 49. Bas ter Hogt 1-1.

Of hij genoten heeft van z’n ploeg? Nee, niet echt. Trainer Richard Karrenbelt ziet zijn WHC dan wel winnen met 3-2, maar vond zijn ploeg onder de maat spelen tegen Heerenveen. ,,Hun veldspel was beter en ze hebben goede kansen gehad om ons pijn te doen. Maar daarentegen maken wij op de juiste momenten een goal en dat gaf de doorslag.” Stef van Oene scoort op slag van rust. Sander Krijns knikt vijf minuten voor tijd uit een hoekschop de 3-1 binnen. Kort voor het einde wordt het nog 3-2.

WHC – Heerenveen 3-2 (1-0). 45. Stef van Oene 1-0, 68. Loet van der Valk 1-1, 85. Sander Krijns 2-1, 89. Dinand Burgmeijer 3-1, 90. Tim Strandstra 3-2.

Tweede klasse I

Een bevestiging dat het op de goede weg zit, dat betekent de 3-0 overwinning op OWIOS voor Be Quick‘28. De jonge formatie van beginnend trainer Gillian Justiana meldt zich door de tweede driepunter van dit seizoen in de middenmoot, OWIOS blijft onderin hangen. Be Quick nam na een gelijkopgaande beginfase het heft in handen en had al twee keer de paal geraakt voordat Asse Visscher de 1-0 binnenschoof. De spits was alert bij de rebound van een schot van Sander Aarten. Kort na de pauze scoorde Visscher, overgekomen van Berkum, zijn tweede van de middag en vijfde van het seizoen. De frustraties liepen hoog op bij OWIOS met een rode kaart voor Corne Hamelink en wat opstootjes tot gevolg. Explosiegevaar dreigde, maar de lont bereikte het kruitvat niet. Be Quick bleef voetballen en vond makkelijk de vrije man tegen het dolende tiental uit Oldebroek. Jeroah Balubun was twee keer dicht bij de 3-0 met schoten op de lat en het was invaller Robin Gerritsen die de eindstand op 3-0 bepaalde.

Be Quick ‘28 – OWIOS 3-0 (1-0). 39. Asse Visscher 1-0, 53. Visscher 2-0, 89. Robin Gerritsen 3-0. Rode kaart: 67. Arjan Boon (OWIOS, twee keer geel).

IJVV zat al in de hoek waar de klappen vielen en voorlopig komen de mannen uit IJsselmuiden daar nog niet uit. Tegen VSCO’61 komt de ploeg van Emiel Diender 2-0 achter, maakt na rust de 2-1 en denkt in de laatste minuut zelfs ook nog de gelijkmaker op het bord te krijgen. Diender: ,,Het is gewoon heel zuur dat een zuivere goal dan wordt afgekeurd door een jonge scheidsrechter die gewoon niet stevig in zijn schoenen stond.”

VSCO’61 – IJVV 2-1 (2-0). 5. Jan van ’t Oever 1-0, 21. Van ’t Oever 2-0 (strafschop), 52. Jonathan van Marle 2-1. Rode kaart: 90. Laurens van Keulen (IJVV, protesteren).

WVF speelt op eigen veld een wedstrijd om gauw te vergeten. Na 90 minuten gaat AGOVV met een 0-4 zege terug naar Apeldoorn. Toch zag het er in het begin van het duel nog hoopvol uit voor de ploeg van Jacob Grooten. WVF kreeg genoeg kansen en met name Bas Koenen zag twee schoten naast het doel van de gasten gaan. Na een 0-1 ruststand liep AGOVV na de thee via een hoekschop (0-2), een strafschop (0-3) en nog een veldgoal uit naar 0-4.

WVF – AGOVV 0-4 (0-1). 30. Luca Bouwmeester 0-1, 50. Steven van Es 0-2, 54. Van Es (strafschop) 0-3, 83. Jeffrey van Amersfoort 0-4. Rode kaart: 85. Armon Veeneman (AGOVV, overtreding).

In Lelystad wordt het ZAC van trainer Arnie Pot naar eigen zeggen afgetroefd. ,,Ja, we hebben ons gewoon veel te makkelijk aan de kant laten zetten. En dan doel ik met name op de eerste helft.” Dankzij goals van Lenz, Tokhi en nog een keer Lenz staat het bij rust al 3-0 voor een beter Unicum. Pot: ,,Na rust zag ik wel iets meer durf en lef bij mijn ploeg, zag ik iets meer van ‘hoe het misschien ook had gekund’. Maar toen was het duel al gespeeld.

Unicum – ZAC 4-0 (3-0). 9. Jason Lenz 1-0, 28. Youssof Tokhi 2-0, 45. Lenz 3-0, 83. Michel van Aggele 4-0.

Knap gespeeld, maar wederom met lege handen. DESZ speelt tegen Batavia’90 heel compact en houdt de ruimtes klein. Trainer Kelvin Bonhof zag Danny Moorman na een half uur spelen zelfs brutaal de 1-1 maken. Na een uurtje vlagde de grensrechter van DESZ voor buitenspel, maar de scheidsrechter liet doorgaan. Bonhof: ,,Daaruit kwam de 2-1, en dat was echt zonde. Kort voor tijd schoot Danny Moorman nog een bal op de paal, daar hadden we onszelf met een punt kunnen belonen.” Het slotakkoord is voor Batavia’90, dat ook na vandaag nog steeds de ranglijst aanvoert.

Batavia’90 – DESZ 3-1 (1-1). 8. Guido Pauw 1-0, 30. Danny Moorman 1-1, 64. Mohammed Hammouchi 2-1, 90. Pauw 3-1.

Tweede klasse J

Op eigen veld kende Nieuwleusen een makkelijke middag. De Zweef werd met een 4-1 nederlaag naar huis gespeeld. Trainer Jeroen Elzinga: ,,De eerste helft al waren we duidelijk de bovenliggende partij. Voor rust had het al meer kunnen en moeten zijn dan die 3-0.” In de tweede helft kwam de zege geen moment meer in gevaar. Na ongeveer een uur scoorde Thomas Koobs z’n tweede treffer van de middag. Elzinga: ,,Inmiddels hebben we al behoorlijk wat teams uit het linkerrijtje gehad. We doen, zeker voor een promovendus, gewoon leuk mee.”

Nieuwleusen – De Zweef 4-1 (3-0). 5. Randy Vink 1-0, 34. Reinier Meijerink 2-0, 37. Thomas Koobs 3-0, 64. Koobs 4-0, 75. Mark Klein Boonschate 4-1.

Na meer dan 45 jaar wint Gramsbergen weer eens een uitwedstrijd bij Enter Vooruit. De enige treffer van het duel wordt kort na rust gemaakt door Jorn Kremer. Trainer Stephan Rahantoknam: ,,We hebben die eerste helft zó vaak alleen voor de keeper gestaan, dat het echt een wonder was dat het halverwege nog steeds 0-0 stond. We hadden onszelf voor rust al moeten belonen voor het goede spel.” Enter Vooruit kwam ná rust trouwens niet veel beter uit de kleedkamer dan de eerste helft, en de uiteindelijk nipte zege kwam daarom niet meer in gevaar.

Enter Vooruit – Gramsbergen 0-1 (0-0). 52. Jorn Kremer 0-1.

FC Meppel heeft in de tweede klasse J zijn vijfde nederlaag op rij geleden. Ditmaal werd thuis met 1-4 verloren van Elim. Hugo Bisschop bracht FC Meppel na de vroege openingstreffer van Daimen Diphoorn nog wel langszij, maar na rust ging het volledig mis. Tim Bos en Mike Doldersum (2x) lieten FC Meppel in mineur achter.

FC Meppel - Elim 1-4 (1-1). 9. Daimen Diphoorn 0-1, 17. Hugo Bisschop 1-1, 51. Tim Bos 1-2, 74. Mike Doldersum 1-3, 76. Mike Doldersum 1-4.

Derde klasse B

Derde klasse C

Hardenberg’85 heeft drie punten over gehouden aan het duel met DVC Dedemsvaart. Het won met 3-1 . Na afloop ging het meer over de blessure van keeper Jelmer Koes die zich bij de 2-1 verstapte. Hij scheurde hier zijn andere kruisband. Van de vorige was hij net hersteld. Hierdoor waren de koppies van de spelers van DVC meer bij Koes dan bij de wedstrijd. Hardenberg had na de 3-1 genoeg kansen om de score uit te breiden, benutte deze niet.

Hardenberg‘85 -DVC Dedemsvaart 3-1 (1-1). 35. Daan Valk 0-1, 39. Berend Weiden 1-1, 52. Rick Broek 2-1, 68. Robin van Voorst 3-1.

Derde klasse D

Vierde klasse D

Vierde klasse E

‘s-Heerenbroek heeft zaterdagmiddag geen beslag om de eerste periode weten te leggen. Op het eigen sportpark Broekerland werd er met 0-2 verloren van MSC. Terecht, zegt ‘s-Heerenbroek trainer Freddie van den Burg. ,,De inzet was prima. Daar wil ik ze voor complimenteren, maar het was hem niet vanmiddag. Een wedstrijd met twee gezichten.” MSC-trainer Guido Wind knikt instemmend. Volgende week tegen Zalk heeft ‘s-Heerenbroek een nieuwe kans.

‘s-Heerenbroek - MSC 0-2 (0-2). 19. Naoufel Essayah 0-1, 35. Björn Lefferts 0-2.

In de vierde klasse E had CSV’28 weinig moeite met Wijthmen. De bezoekers uit Stadshagen kwamen in het eerste kwartier lichtjes in de problemen, kregen ook een tegentreffer om de oren, maar stelden nog voor de pauze ruimschoots orde op zaken: 1-5. ,,De tweede helft was niet best”, zag CSV-trainer Berry Mulder. ,,Logisch natuurlijk, dat het inzakt. Gebeurt het niet, dan denk ik dat we hier dubbele cijfers halen.” Dankzij verliespartijen van concurrenten ’s Heerenbroek en Wilsum, staat CSV nu tweede op de ranglijst, drie punten achter koploper ’s Heerenbroek. ,,We zijn vandaag spekkoper. Ook wel eens lekker.”

Wijthmen - CSV ’28 2-7 (1-4). 11. Jari Ebeling 1-0, 21. Jay Frederiks 1-1, 23. Thomas Smedema 1-2 30. Quinten van de Streek 1-3, 43. Jon Lieben 1-4, 45. Van de Streek 1-5, 50. Thomas Smedema 1-6, 60. Tom Diepman 2-6, 89. Wouter Klei 2-7.

Vierde klasse F

Vrouwen

Topklasse

Noord

Derde klasse D

Vierde klasse A

Door een 0-2 zege bij Tonego is Nagele nu stevig in de subtop genesteld, terwijl de thuisploeg onderaan de middenmoot hangt. Nagele was voor rust fel in de duels en koppelde snelheid en kracht aan goed voetbal. De 0-1 van Emiel Krops was daar een mooi voorbeeld van. Krops speelde zijn man uit, ging de één-twee aan met Ad Withaar en sprintte de diepte in. Naar binnen snijdend schoot hij hard de eerste van de middag binnen. Na rust was het juist Tonego dat aandrong en het was zelfs niet te merken dat het een halfuur met tien man stond. Nagele bleef echter overeind en gooide het duel via een vrije trap in het slot.

Tonego - Nagele 0-2 (0-1). 29. Emiel Krops 0-1, 87. Remon Kappers 0-2. Rode kaart: 60. Sjoerd Tuinhof (Tonego).

Vijfde klasse A

Vijfde klasse G

Zondag

Vierde divisie A

Tweede klasse I

Lemelerveld - GVV Eilermark (14.00).

Oost

Vierde klasse G

Vijfde klasse E

Eerste klasse E

Dalfsen - GVAV-Rapiditas (14.00).

Tweede klasse J

Noord

Derde klasse A

Vierde klasse A

Vijfde klasse A

Vijfde klasse B

