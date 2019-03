HHC boekt tegen laagvlieger Barendrecht derde overwinning in successie

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. HHC domineerde en drong de nummer zestien van de Tweede Divisie ver terug. Dat resulteerde vlak na rust in de gelijkmaker van invaller Ravelino Junte (verdekt schot in de korte hoek). Rick Hemmink zorgde twintig minuten voor tijd met een hard en hoog schot op aangeven van Ashwin Manuhutu voor het winnende doelpunt. Voor Hemmink was het alweer zijn elfde seizoenstreffer.