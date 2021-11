HHC breekt in de zomer met Van Hunenstijn en kiest voor een andere koers

Van Hunenstijn (52) werkt sinds de zomer van 2020 op sportpark De Boshoek. De clubleiding heeft groot respect voor de manier waarop de trainer uit Ermelo met zijn selectie in de zware coronaperiode heeft gewerkt. ,,Desondanks kiezen we ervoor de trainersstaf in de toekomst anders in te richten”, aldus bestuurslid Bert Nijboer.