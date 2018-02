HHC brengt ook Barendrecht naar de slachtbank

De supporters van HHC wilden zich goed vertonen voor de camera’s van FOX Sports en trokken de aandacht met rookbommen, spandoeken en een grote ooievaar voor de kersverse vader Rick Hemmink. Ondanks dat zijn pasgeboren zoon de nachtrust van de middenvelder iets had verstoord, was Hemmink net als de afgelopen duels weer in vorm. Na twee mislukte pogingen, was het bij zijn derde doelkans raak. Na een half uur waarin HHC en Barendrecht elkaar in balans hielden door afwachtend te spelen, zette Hemmink de thuisploeg op voorsprong. Het was alweer zijn tiende goal van het seizoen.



Vlak na rust verdubbelde Sargon Gouriye de score met zijn derde doelpunt van het seizoen. Na een mooie uitgespeelde aanval met een hoofdrol voor Rob van der Leij schoot Gouriye beheerst in de hoek. Ruim een kwartier later kwam Barendrecht terug in de wedstrijd. Ashwin Manuhutu leed slordig balverlies en maakte een overtreding om de daaropvolgende aanval van Barendrecht te stoppen, maar zag dat de vrije trap alsnog binnen werd gewerkt. Ramy Salem schoot uit de kluts de 2-1 tegen de touwen.