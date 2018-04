HHC dankzij Gouriye weer bij de bovenste vijf

In de tweede helft kwam in deze riante voorsprong geen verandering meer, en dat was vooral de verdienste van AFC-doelman Zonneveld.

,,We waren weergaloos goed”, glunderde Karsten na afloop. ,,Het enige waar het aan ontbrak was rendement: het had wel 0-8 moeten zijn. Dat heeft ons dit seizoen wel eens vaker opgebroken. Eigenlijk doen we in de tweede divisie alleen voor Kozakken Boys, Katwijk en Jong Sparta onder. In de rust van deze wedstrijd kwamen de wisselspelers van AFC naar me toe en zeiden: ‘wat een supermachine is jouw ploeg!’ Gaaf om te horen natuurlijk...”