HHC-doelman Van de Beld krijgt een kans bij hoofdklasser Hoogeveen

Van de Beld, opgegroeid in Balkbrug, kwam in 2019 terug bij HHC na een periode in de Verenigde Staten. Hij speelde een duel in de tweede divisie. Een wonderlijke wedstrijd in Spakenburg in 2019, waar eerste doelman Ramon Nijland en tweede keeper Van de Beld geblesseerd raakten en verdediger Danny Bouws tussen de palen belandde. HHC won ook nog: 0-2.

In Hardenberg is Van de Beld (22) de derde doelman achter Ramon Nijland en Nick Borgman. Hij heeft bij Hoogeveen meer perspectief, omdat doelman Enver Spijodic in de zomer overstapt naar ACV. De jonge goalie blijft wel een keer in de week bij HHC trainen met keeperstrainer Sander Danes.

,,We gunnen Jorn-Jan deze mooie overstap”, reageert technisch manager Gert Heerkes van HHC, die connecties heeft in Hoogeveen waar zijn zonen Menno en Tom spelen. ,,We zijn ook erg tevreden over de samenwerking met VV Hoogeveen.’’