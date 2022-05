HHC doet goede zaken, Staphorst stelt teleur en eerste thuisnederlaag voor Urk

Overzicht Apeldoorn/Veluwe WSV weer aan kop, Robur et Velocitas blijft meedoen voor de titel en TKA ontwor­stelt zich aan de degradatie­zo­ne

Ook donderdag kwamen de amateurvoetballers weer in actie. WSV, Robur et Velocitas, Klarenbeek en Epe bleven in hun klasse in de race voor de titel. Emst, Loenermark en TKA deden goede zaken in hun poging om uit de nacompetitie te blijven. Hieronder het overzicht van alle wedstrijden in dit midweekse programma, inclusief uitslagen, doelpuntenmakers en reacties van de trainers.

13 mei