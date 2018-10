HHC doet twee punten cadeau, met de strik eromheen

Gert Jan Karsten kan uren praten over de wedstrijd tussen HHC Hardenberg en FC Lienden (1-1). Maar de trainer houdt het dit keer graag kort. ,,Dat we niet winnen ligt helemaal aan onszelf.“

Op De Boshoek kunnen alle clichés uit de kast worden getrokken. Want HHC beloont zichzelf niet voor de uitstekende eerste helft. Rob van der Leij maakt op aangeven van Ashwin Manuhutu een doelpunt. Maar dat moeten er met gemak twee of drie meer zijn. Karsten ziet alles wat hij wil zien. Vloeiend aanvalsspel, opkomende backs, kansen. Natuurlijk kijkt de trainer door een gekleurde bril, maar dat hij 5-0 als realistische ruststand noemt is niet gek.

Maar je weet hoe dat gaat met clichés. Als je zelf niet scoort, doet de tegenstander het wel. Vlak na rust haalt Mohammed Bendadi maar eens uit vanaf een metertje of 25, en via een verdedigend been vliegt de bal in de kruising (1-1). ,,Die bal waait erin‘’, baalt Karsten.

Het wordt daardoor een mentaal verhaal, met de vraag of HHC zich na de klap kan herstellen. Dat lukt nog best aardig, ook omdat FC Lienden geen sterke tegenstander is. Maar Van der Leij mist nog een dot van een kans, hij knalt de bal na een corner vanaf acht meter bijna op de snelweg.

Wat resteert is de kater. Kwalitatief gezien moet HHC in de top van de tweede divisie kunnen spelen, maar na de aarzelende start is de inhaalrace er eentje met horten en stoten. Omdat de ploeg te weinig scoort, als het moet.