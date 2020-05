HHC’er Shkodran Metaj kiest voor vervolg bij Pelikaan S

SPELERSCARROUSELShkodran Metaj voetbalt in het aanstaanse seizoen voor eersteklasser Pelikaan S. De middenvelder komt van HHC Hardenberg, waar hij vier seizoenen speelde in de tweede divisie.

Metaj (32) zal in Hardenberg altijd herinnerd worden als de man die HHC in 2017 na een onvoorstelbare inhaalrace behoedde voor degradatie uit de tweede divisie. Hij maakte in het cruciale duel bij UNA (1-2) de doorslaggevende doelpunten.

In het afgelopen seizoen kwam de international van Kosovo (3 caps) nog tijdens 14 wedstrijden in het veld, maar in februari werd duidelijk dat zijn contract niet verlengd zou worden.