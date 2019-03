HHC’er Van der Leij maakt jacht op topscorerstitel

Scheids­rech­ter voelt zich bedreigd en staakt duel SDOL - SC Deventer

17:58 Het duel SDOL - SC Deventer is vanmiddag gestaakt nadat de scheidsrechter zich bedreigd voelde. Na de late gelijkmaker (1-1) van SDOL -verdediger Ruud Alferink, voelde de arbiter van dienst zich door de gasten dusdanig bejegend dat hij het voor gezien hield. Eerst wilde de leidsman nog een pauze nemen, maar zag daar even later toch vanaf.