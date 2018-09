HHC geeft de goals te makkelijk weg en betaalt de tol met nederlaag

Het duurde niet lang voordat de thuisploeg op achterstand kwam. Al na drie minuten zette Jeffrey Jongeneelen namens Rijnsburgse Boys de 0-1 op het scorebord. Drie minuten later stond het echter alweer gelijk, via Rick Hemmink. Maar vlak voor rust keek HHC opnieuw tegen een achterstand aan na een doelpunt van Bram Ros.

Na de rust was het opnieuw Jongeneelen, die snel scoorde. Dit keer had hij acht minuten nodig om de defensie van HHC het nakijken te geven. Vincent Schmidt leek een snel antwoord klaar te hebben, maar verzilverde een uitgelezen kans niet. In de 72ste minuut maakte Glenn Kobussen wél de aansluitingstreffer. Na een vrije trap van Jurjan Mannes kwam de bal terug en was het de aanvoerder van HHC die de rebound benutte. Ondanks veel Hardenbergse dreiging in de slotfase werd de achterstand niet meer weggewerkt.