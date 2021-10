HHC geeft tegen Spakenburg in sneltreinvaart een 3-0 voorsprong weg, het is bijna ongelofelijk

Als Gersom Klok in de 85ste minuut een strafschop veroorzaakt en Floris van der Linden scoort is niemand op De Boshoek in paniek. Ach, een keertje de nul niet gehouden, wat maakt het uit. Maar nog geen zestig tellen later scoort Koos Werkman tegen zijn oude club en wordt de staat van beleg afgekondigd in Hardenberg. Onder de streep is het acht minuten later 3-3 in plaats van 3-0. En mag HHC nog blij zijn dat Rob van der Leij in de 94ste minuut een bal van de doellijn haalt. Anders was de spreekwoordelijke ramp helemaal niet te overzien geweest.