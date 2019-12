HHC groeit met de week, 0-4 zege bij ASWH

TWEEDE DIVISIEMet de winterstop in aantocht gaat HHC Hardenberg steeds beter spelen. In Hendrik-Ido-Ambacht ziet Gert Jan Karsten drie doelpunten van zijn team in zes minuten tijd: 0-4.

HHC heeft vlak voor de pauze nog een kraker op het schema staan tegen Quick Boys. Als het een beetje meezit wordt daar de eerste plaats in de tweede divisie veroverd. Maar voor Karsten is het deze tijd al genieten geblazen. ,,We maken in de laatste twee wedstrijden negen doelpunten, krijgen geen goal tegen. We staan op de tweede plaats, het is allemaal hosanna.’’

Het overwicht wordt in de eerste helft nog niet omgezet in treffers. Maar na de eerste goal, waarbij Rob van der Leij met succes druk zet op de vijandige defensie is het in sneltreinvaart 0-2 via Kobussen en 0-3 via Fatima. En weer zitten drie puntjes in de tas.

,,Als we deze stabiliteit kunnen vasthouden tegen ploegen die op papier iets minder zijn, doen we het goed’’, stelt Karsten. Met slechts één punt achterstand op IJsselmeervogels is de spanning groot.